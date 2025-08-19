ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗಾಳಿ, ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ

ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ನಿಂತ ದೋಣಿಗಳು: ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದ ಒಳಹರಿವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:20 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಾಂಡೇಲಿಯ ಹಳೇ ದಾಂಡೇಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ.ಟಿ.ಬಸ್ ಡಿಪೊ ಸಮೀಪದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ
ದಾಂಡೇಲಿಯ ಹಳೇ ದಾಂಡೇಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ.ಟಿ.ಬಸ್ ಡಿಪೊ ಸಮೀಪದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ
Uttara Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT