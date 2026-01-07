ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ‘ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ’

ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttara Kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT