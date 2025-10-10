ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಣದ ಕೆಂಕಣಿ–ಶಿವಪುರ

ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ: ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಊರು
ಅಜಿತ್ ನಾಯಕ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:27 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:27 IST
ಕೆಂಕಣಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈವರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಸುಮನಾ ನಾಯಕ ಮೊಗಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
Uttarakannada

