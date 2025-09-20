ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಶಿರಸಿ | ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟ; ಬದಲಾಗದ ‘ಬ’ ಖರಾಬ್ ಪಟ್ಟ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ‘ಅ’ ಖರಾಬ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಕಡವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
sirsiForest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT