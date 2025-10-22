ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ವಾಹನ ಕಲಿಕಾ ಪರವಾನಗಿ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯೇ ಸವಾಲು

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೋಷ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಆರ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಅಂಥ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಆರ್ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ
Uttarakannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT