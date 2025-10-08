ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಶಿರಸಿ: ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಕೊರತೆ; ಅಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ರೋಗ ಬಾಧೆ

ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರು
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ 50 ಕೆಜಿಯ ಒಂದು ಚೀಲಕ್ಕೆ ₹105 ಸಹಾಯಧನದಡಿ 5 ಚೀಲ ಸುಣ್ಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸುಣ್ಣ ಪಡೆಯಬಹುದು
ಟಿ.ನಟರಾಜ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
sirsi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT