ಕಾರವಾರ | ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌: ಒಂದೇ ದಿನ 36 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ

ರಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿದ ಆಸ್ತಿ ಕಲಹದ 30 ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
CourtLoka adalat

