ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictuttara kannada
ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ: 5 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಾ

3 ಮಂಗಗಳ ಸಾವು: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:06 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:06 IST
ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಂಡಮಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುವವರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ
ಡಾ.ನೀರಜ್ ಬಿ.ವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
sirsi

