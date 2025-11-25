ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ| ‘ನೇತ್ರರಥ’ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನರ ಆಶಾಕಿರಣ: ಶಾಂತಾರಾಮ ಸಿದ್ದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
ಸ್ಕೊಡ್‌ವೆಸ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಾರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ನೇತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು
ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ ಸ್ಕೊಡ್‌ವೆಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
