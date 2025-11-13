ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮುಂಡಗೋಡ | ಭತ್ತ ಕೊಯ್ಲು ಆರಂಭ: ದರ ಕುಸಿತ ಆತಂಕ

ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಮಂಜುನಾಥ ರೇವಣಕರ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
