ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
uttara kannada
ವಿಜಯಪುರ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕುಸ್ತಿ ಟೂರ್ನಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:32 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:32 IST
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಾಲಕರ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಕುಸ್ತಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಗ್ರ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟ್ರೋಪಿಯನ್ನು ತರಬೇತುದಾರ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು
Uttarakannada

