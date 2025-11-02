ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೊನ್ನಾವರ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ದೂರಿದರೂ ಸುಧಾರಿಸದ ಮಹಿಮೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆ!

ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣದ ಮಹಿಮೆ:ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯೇ ಅನಿವಾರ್ಯ
ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:40 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:40 IST
ರಸ್ತೆ ದುವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿರುವ ಈ-ಮೇಲ್ ಪತ್ರ

ರಸ್ತೆ ದುವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿರುವ ಈ-ಮೇಲ್ ಪತ್ರ 

Uttarakannada

