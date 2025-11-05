ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictuttara kannada
ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಮೀನುಗಳು ಬಲೆಗೆ: 7 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ‘ತಾರ್ಲೆ’ ಸಂತತಿಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವ

ಮೀನುಗಾರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಖುಷಿ
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:13 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:13 IST
ಕಾರವಾರದ ಬೈತಕೋಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಲುಪಿದ ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನಿನ ರಾಶಿ.
ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನು ಸರಾಸರಿ 6 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬಲ್ಲದು. ಬೆಳಕಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲ್ ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
– ಶಿವಕುಮಾರ ಹರಗಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಡಲಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
Fishing

