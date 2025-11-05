<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ಬೆಳಕಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲ್ನಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನುಗಳು (ಭೂತಾಯಿ ಮೀನು) ಪುನಃ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಗಳ ಹಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಕಾರವಾರ, ಗೋವಾ ಸಮೀಪದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಹತ್ತಾರು ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಮೀನುಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರವಾರ, ಬೇಲೆಕೇರಿ, ಮುದಗಾ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬೋಟ್ನವರು ಸರಾಸರಿ 15 ರಿಂದ 18 ಟನ್ವರೆಗೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲ್, ಬೆಳಕಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ 2017ರ ಬಳಿಕ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನುಗಳ ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿತ್ತು. ಮರಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳೂ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮೀನುಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದವು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಂತತಿ ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಕ್ಞಾಂತರ ಮೀನುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಕಾರವಾರದ ಕಡಲಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಕುಮಾರ ಹರಗಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನುಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇರಳದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರಂತರ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ರಿಕಾವರೆಗೂ ಸಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಬಳಿಕ ಬೋಟುಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನುಗಳ ಸಂತತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕ ಸುಭಾಷ ದುರ್ಗೇಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ತಾರ್ಲೆ ಮೀನು ಸರಾಸರಿ 6 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬಲ್ಲದು. ಬೆಳಕಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲ್ ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಶಿವಕುಮಾರ ಹರಗಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಡಲಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ</span></div>.<p><strong>ಮೀನೆಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ</strong></p><p>‘ತಾರ್ಲೆ ಮೀನನ್ನು ಮೀನೆಣ್ಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನೆಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸುವ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಉಳಿದ ಮೀನಿನ ಅವಯವದ ಪುಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೋಳಿಗಳ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾರ್ಲೆ ಮೀನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಸದ್ಯ ಕೆಜಿಗೆ ₹27 ರಿಂದ 30ರ ದರದಲ್ಲಿ ಮೀನೆಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ನವರು ತಾರ್ಲೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಬೈತಕೋಲ ಮೀನುಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>