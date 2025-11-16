ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictuttara kannada
ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ: ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:34 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:34 IST
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಲು ಯಾವತ್ತೂ ವಿಳಂಬ ಆಗಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಶಾಸಕ
Uttarakannada

