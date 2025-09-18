ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶಂಕರಚಾರ್ಯ: ಯಡತೊರೆ ಶ್ರೀ

<p><strong>ಗೋಕರ್ಣ</strong>: ‘ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದರ ಕುರುಹಿಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ 6 ಪಾದುಕೆಗಳು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಯಡತೊರೆಯ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಠದ ಶಂಕರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ, ‘ಶಾಂಕರಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದುಕೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋಗರ್ಭ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಗರ್ಭ ಗುಹೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋಗರ್ಭ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚಿನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>