ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶಂಕರಚಾರ್ಯ: ಯಡತೊರೆ ಶ್ರೀ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:58 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗೋಕರ್ಣದ ಗೋಗರ್ಭ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥರಾದ ಯಡತೊರೆ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಠದ ಶಂಕರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು.  
ಗೋಕರ್ಣದ ಗೋಗರ್ಭ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥರಾದ ಯಡತೊರೆ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಠದ ಶಂಕರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು.  
Shankaracharya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT