ಶುಂಠಿ: ಇಳುವರಿ ನೋಡಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಹೈರಾಣ

ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೂ ರೋಗಬಾಧೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:44 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:44 IST
ಅತಿಯಾದ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಬಾಧೆಯು ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಕಾರಣ ಶುಂಠಿ ಗಡ್ಡೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
– ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ
uttar kannada

