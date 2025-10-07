ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ | ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಳಿಗೆ; ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಮೊತ್ತವೇ ಭಾರ!

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆದರೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಿರಾಸಕ್ತಿ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:10 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:10 IST
ಈ ಹಿಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಗೆಯ ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯ ತೀರ್ಮಾನ
ಬಸವರಾಜ ಅಮ್ಮಣ್ಣನವರ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ
Uttarakannada

