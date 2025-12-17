ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ: ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ ‘ಪೀಠೋಪಕರಣ’ ಕೊರತೆ

ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ 8 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬಳಸದ ಕಚೇರಿ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸದ ಕಾರಣ ಹಳೆಯ ಪೀಠೋಕರಣಗಳನ್ನೇ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರವೇ  ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.  
-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆ, ಪ್ರಾದೆಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ 
