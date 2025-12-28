ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
uttara kannada
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು: ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ಮೂಗು‌ ಮುರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಏಳ್ಗೆಯ ಕನಸು ನಮ್ಮದು.
–ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಶಾಸಕ
uttar kannada

