ಕಾರವಾರ: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ‘ಸೌಕರ್ಯ ಬರ’ ಏಟು

ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಗಂಗಾ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ಕುಸಿದಿದೆ
ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಗೋಕರ್ಣದ ಮುಖ್ಯ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆಮಂಗಳಗೌರಿ ಭಟ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ
ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕುಸಂತೋಷ ನಾಯ್ಕ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ನಿವಾಸಿ
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಂಡಮಯ ರಸ್ತೆಯೇ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲಗೋಪಾಲ ಗೌಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕ ಗೋಕರ್ಣ