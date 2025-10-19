ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಸಮೀಕ್ಷೆ; ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ: ಸಿ.ಎಸ್.ಷಡಕ್ಷರಿ

<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ಷಡಕ್ಷರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವೇ? ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು–ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಮೂರು ಬಾರಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘20 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಲಹೆ ಆಧರಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>