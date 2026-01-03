ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಖಾಲಿ

ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ:ಕಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:44 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:44 IST
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
– ಶ್ರವಣಕುಮಾರ, ಕಾರವಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ
uttar kannada

