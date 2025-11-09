ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
uttara kannada
ಕಾರವಾರ: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಲಗ್ಗೆಗೆ ಸಫಾರಿ, ಚಾರಣ ಕಾರಣ!

ಕೆಟಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರೋಪ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಕೆಟಿಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಾರಣಪಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಸಫಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ನೀಲೇಶ್ ಶಿಂಧೆ ಕೆಟಿಆರ್ ಡಿಸಿಎಫ್
ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಶವಿಲ್ಲ. ಇದು ನೈತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು
ಗಿರಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದಿ
