ನದಿ ಮೂಲಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಮಾತೆಯರ ಸಂಕಲ್ಪ

ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪರಿಸರ ಸಂಕೀರ್ಥನ’ ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:07 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:07 IST
ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತೆಯರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಮಧುಮತಿ ಹೆಗಡೆ ಬೇಡಿ
–ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ
Uttara Kannada

