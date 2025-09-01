ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ: 5ನೇ ದಿನ 1,270 ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ಸಮೀಪ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಜನಸ್ತೋಮದ ನಡುವೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಲವ ಕೆ.
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ಸಮೀಪ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಜನಸ್ತೋಮದ ನಡುವೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಲವ ಕೆ.
vijayanagaraGanesha Festival

