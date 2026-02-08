ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಹಿತ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಖಾಲಿ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:34 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶನಿವಾರ ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕೋ ಎಂದಿತು
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶನಿವಾರ ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕೋ ಎಂದಿತು
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಳೇ ಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಟೆಂಟ್‍ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಳೇ ಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಟೆಂಟ್‍ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು
festivalVillageVIJAYANAGAR

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT