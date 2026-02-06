ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಧ್ವನಿಬೆಳಕು: ಕಲಾವಿದರ ಬಡಬುಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ?

ಐವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೂ ಸಂದರ್ಶನ– ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಡೆಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:48 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:48 IST
ಸ್ಥಳೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನದಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ
ಕವಿತಾ ಎಸ್. ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
vijayanagara

