ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಹೊಸಪೇಟೆ ದಸರಾ | ವೈಭವದ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಿಸುವ ನವದಿನ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
vijayanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT