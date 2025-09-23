ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ | ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಭಾರಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಶಂಕೆ

130 ಟನ್‍ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ನಾಪತ್ತೆ ಎಂದ ರೈತಸಂಘ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:16 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:16 IST
ರೈತರು ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಕ್ರಮ
ನಿಶ್ಚಿತ ರಿಯಾಜ್‌ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
vijayanagara

