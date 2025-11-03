ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ | ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ: ರೈತರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲು ನಡೆದಿತ್ತೇ ಯತ್ನ?

ಇಂದು ಡಿ.ಸಿ., ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದರ ನಿಗದಿ ಸಭೆ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
Comments
ಎಚ್‌.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ
ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊದಲೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆ ಡಿ.ಸಿ ಜತೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಚ್‌.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ ಶಾಸಕ
vijayanagara

