ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

Tungabhadra Dam ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸದ ಸರ್ಕಾರ;CM-DCM ಗಾಢನಿದ್ರೆ: ಬಿಜೆಪಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressBJPTungabhadra Dam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT