ತುಂಗಭದ್ರಾ: 24ರಿಂದ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆರಂಭ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> 'ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಗುರಿಯಿದೆ' ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಇದುವರೆಗೂ ಹಳೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಂತೆ ಹಳೆಯ ಎಲ್ಲಾ 28 ಗೇಟ್ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲಿಗೆ 18ನೇ ಗೇಟ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಲ್ಲ 33 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ 12 ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿರಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಂದು ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಭಾರ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>