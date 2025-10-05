ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯನಗರ | ವಕ್ಫ್‌ಗೆ ನಗರಸಭೆ ಆಸ್ತಿ: ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿರೋಧ

ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ನಿವೇಶನ: ಸರ್ವೇ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ.
– ಎ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌, ಆಯುಕ್ತರು ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆ
vijayanagaraVIJAYANAGAR

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT