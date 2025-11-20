ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಸನ್ನಿಹಿತ?

ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಆರೋಪ–ನೋಟಿಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್‌
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
ಸಿರಾಜ್‌ ಶೇಖ್‌
ಓಟ್‌ ಚೋರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗವಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ
ಸಿರಾಜ್‌ ಶೇಖ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
