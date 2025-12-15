ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವೈದಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣ ಒಡೆದಿದ್ದರು: ಪ್ರೋ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
ಚಡಚಣದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಪುನೀತ್‌ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅವರ ವೃತ್ತ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ.
-ಬಸವರಾಜ ಯಲಿಗಾರ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ
Vijayapura

