ಇಂಡಿ: ಕಾಯಕಲ್ಪದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿ ಬಾಂದಾರ

ಇಂಡಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಡಿ, ಚಡಚಣ, ಆಲಮೇಲ, ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹರಿದಿರುವ ಭೀಮಾ ತೀರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಕಿ.ಮೀ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವುಗಳು ದುಃಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಭೀಮಾ ನದಿ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು 2021–22ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಲಾ 4ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅಂದಿನ ಶಾಸಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ತೀವ್ರ ಬರ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ಈ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು. 

ಈ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಪೂರ-ಬಂಡಾರಕವಟೆ, ಉಮರಾಣಿ-ಲವಗಿ, ಭುಯ್ಯಾರ-ಬರೂರ, ಹಿಂಗಣಿ-ಆಳಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಿರನಾಳ-ಔಜ್, ಧೂಳಖೇಡ-ಚಿತಪೂರ, ಗುಬ್ಬೇವಾಡ -ಹಿಳ್ಳಿ, ಪಡನೂರ-ಖಾನಾಪೂರ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 8 (ಬಾಂದಾರ) ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಲಾ 4 ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಟ್ಟಲು ₹ 7.75 ಕೋಟಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ₹ 31 ಕೋಟಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹ 31 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. 
 ಇವು ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ.

ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ರೈತರಿಗೆ ಅತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಗೇಟ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು

ಮಹಾದೇವ ಬರಗಾಲಿ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಸಂಗಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಅಲ್ಲಾಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ, ರೈತರು


ಹಿಂಗಣಿ-ಆಳಗಿ ಭುಯ್ಯಾರ -ಬರೂರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು ₹ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ

ಗೋವಿಂದಪೂರ-ಬಂಡಾರಕವಟೆ ಮತ್ತು ಉಮರಾಣಿ-ಲವಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಂದಾರಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ನಾಗಠಾಣ ಶಾಸಕರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು
ಪಿ.ಜಿ.ಪ್ಯಾಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂಗಣಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನಿತರ 2 ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಲಲಾಗುವದು 
ಸಂದೀಪ ಎಇಈ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ

800 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿ

 ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗಳಿಂದ (ಪ್ರತೀ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ) ನಿಂದ 8 ರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರ