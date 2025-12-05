ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರೈತ ಪರ ಸದನದ ಒಳ, ಹೊರಗೆ ಹೋರಾಟ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ನಡಹಳ್ಳಿ

ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ನಡಹಳ್ಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವವರೆಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇವೆ
–ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ನಡಹಳ್ಳಿಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
Vijayapura

