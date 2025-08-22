ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ | ಮಳೆ: ಬೆಳೆಗಳು ಜಲಾವೃತ, ರೈತ ಕಂಗಾಲು

ಅಮರನಾಥ ಹಿರೇಮಠ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:02 IST
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡೋಣಿ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯಂತಾದ ಜಮೀನು.
ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಮೆ ಹಣ ತುಂಬಿದ ರೈತರು ಟ್ರೋಲ್‌ ಫ್ರಿ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರಕಾಶ ಸಿಂದಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ
VijayapuraKarnataka Rains

