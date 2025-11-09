ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictvijayapura
ವಿಜಯಪುರ| ಕ್ಷೀರ ಪೈಲಟ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಹರಿಯಲಿದೆ ಹಾಲಿನ ಹೊಳೆ; ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
‘ಕ್ಷೀರ’ ಯೋಜನೆ ರೈತಪರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಯುವಕರ ಪರ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ರೈತರನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ  
ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ 
MB PatilMilk For Students

