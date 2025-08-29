ವಿಜಯಪುರ | ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ₹ 25 ಕೋಟಿ ಲಾಭ: ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ‘ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹25.18 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೈತರು ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಗರಿಷ್ಠ ₹20 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಲು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 51 ರೈತರಿಗೆ ತೋಟದ ಮನೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ₹2008 ಕೋಟಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘2024–25ರಲ್ಲಿ 2.49 ರೈತರಿಗೆ ₹1824 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಹಾಗೂ 1273 ಕೋಟಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಸಾಲ ಹಾಗೂ 23 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ₹716 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹7095 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ಬಾಕಿ ₹3280.57 ಕೋಟಿ ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎ ₹170.59 ಕೋಟಿಗಳಿಷ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುವು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್ ಎನ್ಪಿಎ ಪ್ರಮಾಣ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ: ‘ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ₹85 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಹಕಾರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆಗೆ 2500 ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಸಭಾಂಗಣ, ವಿಐಪಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು 20 ಕೊಠಡಿಗಳು, ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇರಲಿದೆ ’ಎಂದರು.</p>.<p>ನಬಾರ್ಡ್ ಪುನರ್ಧನ ಕಡಿಮೆ: ‘ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪುನರ್ಧನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೀತಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು‘ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ಎಸ್.ಕೆ.ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಶೇಖರ ದಳವಾಯಿ, ಜೆ.ಕೊಟ್ರೇಶಿ, ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಹಣಮಂತ್ರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗುರುಶಾಂತ ನಿಡೋಣಿ,ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ವಿಜಯಪುರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶೇ 97.44ರಷ್ಟು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಶಿ</blockquote><span class="attribution">ವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯಪುರ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>