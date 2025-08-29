ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ | ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ₹ 25 ಕೋಟಿ ಲಾಭ: ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ

ರೈತರಿಗೆ ತೋಟದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೇ10ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಸೌಲಭ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:53 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:53 IST
ವಿಜಯಪುರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶೇ 97.44ರಷ್ಟು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಶಿ
ವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿಜಯಪುರ
Vijayapura

