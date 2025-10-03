ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗಾಂಧಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಪ್ರೇರಣದಾಯಕ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಆನಂದ್‌

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:28 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:28 IST
ಗಾಂಧೀಜಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ  | ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಚಿಣ್ಣರು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಿವಾರಣೆ ಕರುಣೆ ದಯೆಯಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ
ಡಾ. ಆನಂದ್‌ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 
VijayapuraGandhi Jayanti

