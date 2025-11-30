ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ: ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಡ ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿವೆ.  ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ 
Vijayapura

