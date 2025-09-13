ವಿಜಯಪುರ: ಯುಎಇಗೆ ಇಂಡಿ ನಿಂಬೆ ರಫ್ತು

<p><strong>ಇಂಡಿ</strong>: ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಲಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಂಡಿ ನಿಂಬೆಗೆ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳೂರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿ ಲಿಂಬೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಎಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಇಂಡಿ ಲಿಂಬೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಫ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಫೇಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮೇಡೆಗಾರ ಅವರು ‘ಕುಲವೇದಾ’ ಗ್ರೀನ್ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅಥರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, 3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಯುಎಇಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂಡಿ ನಿಂಬೆ ಇಂದು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಶ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯೂ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹350 ರಿಂದ ₹500 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿಂಬೆ ಇಂದು ₹ 600 ರಿಂದ ₹ 800 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರೈತರು ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ₹20 ಇದ್ದ ದರ ಇದೀಗ ₹100 ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>