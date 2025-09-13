ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯಪುರ: ಯುಎಇಗೆ ಇಂಡಿ ನಿಂಬೆ ರಫ್ತು

ಮೂರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ನಿಂಬೆ ರವಾನೆ
ಎ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Vijayapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT