ವಿಜಯಪುರ: ಶೇಖ್‌ ಮಾಸ್ತರ, ಪೂಜಾರ, ಸೋಮಣ್ಣಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗರಿ

ವಿಜಯಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂವರು ಸಾಧಕರು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಬಿ.ಶೇಖ್ ಮಾಸ್ತರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ.ಮ. ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ದುಂಡಪ್ಪ ಧನಗೊಂಡ ಅವರು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನ.1ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಟಕಕಾರ ಎಲ್.ಬಿ. ಶೇಖ್ ಮಾಸ್ತರ

ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ, ನಾಟಕಕಾರ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಬಿ. ಶೇಖ್ ಮಾಸ್ತರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಮುಸ್ಲಿಮರಾದರೂ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು.

ಬಾವಾಸಾಹೇಬ ಹಾಗೂ ಶಹಜಾಬಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ 1955 ಸೆ.1ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಶೇಖ್ ಮಾಸ್ತರ ಬಡತನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೂ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅಗಾಧ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವ ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 
ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆದ ಶೇಖ್ ಮಾಸ್ತರ್ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1983ರಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2003–06ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, 2014ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ ಕುರಿತು 'ರಂಗ ಸಂಪನ್ನರು' ಮತ್ತು 'ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಹಿತಿ' ಮಾಲಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಂಥ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 

ರಂಗ ಆರಾಧಕ, ರಂಗಕೇಸರಿ, ಕುಮಾರಶ್ರೀ, ಬಸವಶಾಂತಿ, ಜೋಳದ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ, ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಸ್ತರ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ
 ಎಲ್.ಬಿ. ಶೇಖ್ ಮಾಸ್ತರ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಆಸೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಕಲಿ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ
ಸೋಮಣ್ಣ ಧನಗೊಂಡ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ

ಬದುಕಿನ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು
ಹ.ಮ. ಪೂಜಾರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ ಹ.ಮ. ಪೂಜಾರ 

ಸಿಂದಗಿ: ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಹ.ಮ. ಪೂಜಾರ ಅವರು 10 ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್