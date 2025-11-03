ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಏಕಾದಶಿ ಸಂಭ್ರಮ 

ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ ಶಿಂಧೆ ದಂಪತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾಪೂಜಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಾರಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾರಕರಿಗಳೆ ನಿಜವಾದ ವಿಐಪಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ  
-ಏಕನಾಥ ಶಿಂಧೆಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
vijayanagara

