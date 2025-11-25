ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ| ಖರ್ಗೆ ನಾಮಕವಾಸ್ತೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಣಗಳು ರೂಪು ತಾಳಿವೆ. ನಾನು ಸಿ.ಎಂ. ನಾನು ಸಿ.ಎಂ. ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಾವೇ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ 
ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಸಂಸದ 
PoliticsGovinda karjol

