ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಯಭಾರಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರುವರಿ– ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ (2024ರ) ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 32.01 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4231 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 140.89 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು, 11 ವರ್ಷಗಳ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ನೀಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.</p>