ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ: ಕುರುಬರಿಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಮೀಸಲಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:40 IST
ಜೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಸಮಾಜದ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಸ್.ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಮಾಜ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ
ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ
