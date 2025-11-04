ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುವೆಂಪು ಆಲೋಚನೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ: ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ನೋಟ್ಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓದು ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
–ಪ್ರಭು ಸಾರಂಗದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪದ್ಮರಾಜ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Vijayapura

