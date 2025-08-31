ಕೈದಿಗಳು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಟ: ಎಲ್‌.ಎನ್‌.ಮುಕುಂದರಾಜ್

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ:</strong> ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಟ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಮ್ಮಟದ ಮೂಲಕ ಕೈದಿಗಳು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎನ್.ಮುಕುಂದರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ದರ್ಗಾಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಲವಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸದಾ ಕಾಲ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವೇಕ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಾತಿವಾದಿಗಳಾದವರು, ಕೋಮುವಾದಿಗಳಾದವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕಾರಣ. ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಲಿಂಗ ಗೆಣ್ಣೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ತನ್ನ ವೈರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಪರರ ವೈರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೂವಿನಂತಿದ್ದ ಮಗು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಯಾಗಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿರಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೈದಿ ದಾನಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಕಮ್ಮಟ ಕುರಿತು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜೈಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಜಿತ್, ಸಾಹಿತಿ ಶಂಕರ ಬೈಚಬಾಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಮ್ಮಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಗಣೇಶ ಅಮೀನಗಡ, ಜೈಲಿನ ವಾರ್ಡರ್ ಶಕೀನಾ ನದಾಫ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>